Россиян предупредили о штрафах за приготовление шашлыка

Согласно информации, предоставленной председателем Союза дачников Подмосковья и депутатом Госдумы Никитой Чаплиным, за приготовление шашлыка вне специально оборудованных мест, таких как лесные зоны, парки или дворы частных домов, возможно наложение штрафа в размере до 15 тысяч рублей .