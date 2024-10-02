Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства, совершенного несовершеннолетним в Красноярском крае

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в связи с обнаружением тела женщины в ЗАТО Железногорск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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