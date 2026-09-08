Шведы рвутся вперед

Шведская компания Saab представила концепцию беспилотного истребителя A3-001 в качестве европейского аналога проекта ВВС США Collaborative Combat Aircraft (CCA).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АГ Семейный подряд н...
- Семейный подряд н...
- «Бежать, пока не ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым