Веб-конференция «Современные образовательные и патриотические туры» пройдет в Музее Победы

В четверг, 27 февраля, в Музее Победы состоится веб-конференция для организаторов образовательных и патриотических туров, организованная Музеем Победы совместно с Всероссийской Ассоциацией патриотического туризма.
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