Сотрудники генконсульства РФ в Бонне и Русского дома в Берлине покинут ФРГ

Сотрудники российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине должны будут вместе с семьями выехать с территории ФРГ по требованию властей.
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