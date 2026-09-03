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Представлен Belief-Calibrated Optimization: метод с мировой моделью улучшает ИИ-агентов

Представлен Belief-Calibrated Optimization: метод с мировой моделью улучшает ИИ-агентов

На arXiv опубликовано исследование, посвящённое новому методу Belief-Calibrated Optimization (BCO). Авторы предлагают способ повысить эффективность ИИ-агентов, которые используют замороженную модель и внешний программный каркас.

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