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Bloomberg: Путин прилетит в Китай 15–16 мая

Bloomberg: Путин прилетит в Китай 15–16 мая

Президент России Владимир Путин собирается посетить Китай 15–16 мая, сообщило агентство Bloomberg. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию изданию.

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