Сборная Молдовы по пляжному футболу вышла  в плей-офф отборочного цикла ЧМ-2025

Сборная Молдовы по пляжному футболу снова обыграла Бельгию в отборочном цикле ЧМ-2025. На этот раз счет 5:2 в пользу "триколоров", а голами отметились Николай Игнат, Артем Турта и Андрей Флоря, оформивший хет-трик.