Сточные воды «Владимирводоканала» загрязнили Клязьму на 12,5 млн рублей

Гибель более 8 тысяч рыб, включая стерлядь и щуку, вызвала ущерб воде Клязьмы на 12,5 млн рублей. Сточные воды с превышением норм загрязняющих веществ в 3,3–10,5 раза сбросило МУП «Владимирводоканал».