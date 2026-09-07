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Владимирские новости

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Сточные воды «Владимирводоканала» загрязнили Клязьму на 12,5 млн рублей

Сточные воды «Владимирводоканала» загрязнили Клязьму на 12,5 млн рублей

Гибель более 8 тысяч рыб, включая стерлядь и щуку, вызвала ущерб воде Клязьмы на 12,5 млн рублей. Сточные воды с превышением норм загрязняющих веществ в 3,3–10,5 раза сбросило МУП «Владимирводоканал».

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