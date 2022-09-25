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Заммэра Ефимов: В столице разработали умные остановки

Заммэра Ефимов: В столице разработали умные остановки

Инженеры компании NexTouch, которая является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва", разработали экологичные городские автобусные остановки двух типов (открытые и закрытые), оснащённых солнечными панелями и сенсорными экранами.

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