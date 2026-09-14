"Верхнечонскнефтегаз" в третий раз подряд выиграл Летние игры "Роснефти"

В Москве подвели итоги XXI Летних спортивных игр «Роснефти». За победу боролись 20 сильнейших команд дочерних предприятий компании со всей страны.
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