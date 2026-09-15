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Штрафы Кузнецова и Исхакова за симуляцию отменены

Штрафы Кузнецова и Исхакова за симуляцию отменены

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отменил наказания, наложенные на нападающего «Сибири» Евгения Кузнецова и форварда «Металлурга» Руслана Исхакова.

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