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Мы соседи по планете

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История легендарной мази «Звездочка»

История легендарной мази «Звездочка»

Легендарная мазь «Звездочка» появилась в аптеках Советского Союза примерно в 70-е годы. Помнят ее буквально все, поскольку она была по-настоящему действенным (иногда даже незаменимым) и недорогим препаратом.

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