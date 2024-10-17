Геймеры переходят на OLED-мониторы: продажи вырастут на 181 % в этом году

Рынок OLED-мониторов получит импульс к развитию с выходом 31,5-дюймовых моделей. Производители панелей улучшают их характеристики и дифференцируют продукцию, а несколько игровых брендов интенсивно выпускают новые модели, чтобы занять свою долю рынка.
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