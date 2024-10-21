Отвечая на вопрос журналистов, глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что полностью поддерживает желание жителей уже частично освобожденной Харьковщины присоединиться к Российской Федерации.
Нужна ли России Харьковская Народная Республика?
Комментарии
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Piotr Priladyshev
Всю территорию Украины надо освобождать от нацистско - бандеровских банд ХУНТЫ и восстанавливать Конституционный строй во главе с Законным президентом Януковичем и правительством из представителей ЛДНР которые все годы были верны Конституции страны и сражались с военными формированиями ХУНТЫ!
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6 час.
Владимир Фердман
когда уровень жизни россиян будет хотя бы на 5 пунктов выше украинских, они сами к нам прибегут без всякой войны
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5 час.
Николай Вовк
Галиция - оплот украинский националистов - бандеровцев, а Харьков - русских националистов - бандеровцев. Что бы Харьков стал российским городом, всех выселить во Львов и заселить новыми людьми. А кто не пожелает ехать во Львов, то отправить в Магадан.
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2 час.
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