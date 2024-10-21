PP Piotr Priladyshev Всю территорию Украины надо освобождать от нацистско - бандеровских банд ХУНТЫ и восстанавливать Конституционный строй во главе с Законным президентом Януковичем и правительством из представителей ЛДНР которые все годы были верны Конституции страны и сражались с военными формированиями ХУНТЫ!

Владимир Фердман когда уровень жизни россиян будет хотя бы на 5 пунктов выше украинских, они сами к нам прибегут без всякой войны