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Нужна ли России Харьковская Народная Республика?

Нужна ли России Харьковская Народная Республика?

Отвечая на вопрос журналистов, глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что полностью поддерживает желание жителей уже частично освобожденной Харьковщины присоединиться к Российской Федерации.

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Комментарии
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PP
Piotr Priladyshev
Всю территорию Украины надо освобождать от нацистско - бандеровских банд ХУНТЫ и восстанавливать Конституционный строй во главе с Законным президентом Януковичем и правительством из представителей ЛДНР которые все годы были верны Конституции  страны и сражались с военными формированиями ХУНТЫ!
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6 час.
Владимир Фердман
когда уровень жизни россиян будет хотя бы на 5 пунктов выше украинских, они сами к нам прибегут без всякой войны
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5 час.
Николай Вовк
Галиция - оплот украинский националистов - бандеровцев, а Харьков - русских националистов - бандеровцев. Что бы Харьков стал российским городом, всех выселить во Львов и заселить новыми людьми. А кто не пожелает ехать во Львов, то отправить в Магадан.
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2 час.

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