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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэндон Миллер должен стать следующим игроком с драфта-2023, который досрочно продлит свой контракт (Чарания)

Инсайдер Шэмс Чарания заранее сообщил о продвижении в переговорах «Детройта» с Осаром Томпсоном. Это прогресс вылился в контракт форварда на 5 лет и 155 миллионов.

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