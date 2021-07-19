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Доллар укрепляется из-за распространения дельта-варианта коронавируса

Доллар укрепляется из-за распространения дельта-варианта коронавируса

  СИНГАПУР (Рейтер) - Доллар торгуется вблизи максимума за несколько месяцев в понедельник, поскольку распространение дельта-варианта коронавируса заставило инвесторов искать активы-убежища из-за опасений вокруг восстановления мировой экономики.

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