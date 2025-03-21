Расчёт инженерной системы «Земледелие» группировки войск «Запад» дистанционно провел минирование тылового района ВСУ в ночное время и помог сорвать ротацию подразделений противника в зоне проведения СВО в Харьковской области

В ходе проведения СВО расчеты ИСДМ «Земледелие» выезжают на огневые позиции, оперативно отстреляв необходимое количество реактивных боеприпасов, в зависимости от поставленных задач, быстро сменяют позиции и маскируют системы.
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