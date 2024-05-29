Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией

ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией

Глава ведомства Михаил Черников отметил, что этот вопрос урегулировали законодательно ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России.

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Комментарии
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Гена Саваторов
надо переименовать полицию обратно в милицию и вернуть 6-й отдел и ОБХСС (может ОБХРоссийскойС , ОБХГосударственнойС )
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18 час.
Н
Николай
А ещё обратите внимание на погоны! В СССР max кто махал полосатой палкой на дорогах: ст. л-т, а красная цена дорожного ав/инс. - сержант-старшина! А на втором фото - ЦЕЛЬНЫЙ капитан, а иногда даже майор палкой машет! Капитан отмахал сколько-то часов - и домой! А армии КАПИТАН - командир РОТЫ! Посмотрите для интереса в УВС что ОБЯЗАН ком. роты и сравните с обязанностями этих махальщиков!
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16 час.
v
viach
Полиция появилась и распространилась по миру как орган поддержания порядка. Милицию придумали во время французской революции как карательный орган врагов революции. Предполагаю большевикам милиция со своими функциями понравилась больше...
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14 час.

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