ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией

Н

Николай

А ещё обратите внимание на погоны! В СССР max кто махал полосатой палкой на дорогах: ст. л-т, а красная цена дорожного ав/инс. - сержант-старшина! А на втором фото - ЦЕЛЬНЫЙ капитан, а иногда даже майор палкой машет! Капитан отмахал сколько-то часов - и домой! А армии КАПИТАН - командир РОТЫ! Посмотрите для интереса в УВС что ОБЯЗАН ком. роты и сравните с обязанностями этих махальщиков!