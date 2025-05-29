Андрей Травников: Новосибирск посетили более 3,3 млн туристов в 2024 году

В прямом эфире спецвыпуска «Вести Новосибирск» губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что регион становится популярным даже для опытных путешественников, имеющих финансовые возможности посетить даже самые дальние уголки планеты.
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