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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов об РПЛ: «Конкуренция будет еще выше в следующем сезоне. «Спартак» точно усилится, у «Локо» состав – вся сборная России. «Зениту» надо будет прибавлять»

«Я думаю, что в следующем сезоне конкуренция в РПЛ будет еще выше. «Спартак» точно усилится, «Локомотиву» нужно купить центрального защитника, у них и так состав – вся сборная России.

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