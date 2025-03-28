Сотрудники баров подсыпали женщинам наркотики в напитки ради сексуального насилия

Бельгийские власти расследуют предполагаемое изнасилование и сексуальные домогательства по меньшей мере 41 женщины, в напитки которой, как полагают, были подмешаны наркотики, при этом трое менеджеров баров названы главными подозреваемыми, сообщили в прокуратуре европейской страны, на территории ….
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