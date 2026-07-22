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Ради брака с известным певцом она оставила сцену, а после развода осталась без средств: личные драмы и семейное счастье Анны Банщиковой

Ради брака с известным певцом она оставила сцену, а после развода осталась без средств: личные драмы и семейное счастье Анны Банщиковой

Союз актрисы Анны Банщиковой и музыканта Максима Леонидова в конце девяностых казался многим красивой романтической сказкой.

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