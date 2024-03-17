В Москве победителями второго розыгрыша «Миллиона призов» стали 629 тыс 75 человек

Избиратели, голосующие онлайн в Москве, присоединятся к розыгрышу «Миллион призов» В Москве завершился второй этап акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов», в котором приняли участие участники дистанционного электронного голосования с 20:01 15 марта по 20:00 16 марта.
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