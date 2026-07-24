Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 557 подписчиков

XII Всероссийский слет литераторов пройдет в Нижнем Новгороде 7-9 августа

XII Всероссийский слет литераторов пройдет в Нижнем Новгороде 7-9 августа

С 7 по 9 августа 2026 года в Нижнем Новгороде состоится XII Всероссийский слет молодых литераторов. Мероприятие, которое традиционно проводилось в Большом Болдине, в текущем году меняет локацию и расширяет свой формат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии