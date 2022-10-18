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Запуск кинопроизводства в ХМАО начался с плохой приметы

Запуск кинопроизводства в ХМАО начался с плохой приметы

Массовое кинопроизводство в Ханты-Мансийском автономном округе началось с плохой приметы. Перед съемками кинокартины в Сургутском районе участники съемочной группы, согласно киношной традиции, не смогли разбить тарелку об операторский штатив с первого раза.

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