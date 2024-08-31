Мать детей Павла Дурова не хочет успокаиваться

﻿﻿Напряженность между основателем Telegram и ВК Павлом Дуровым не ослабевает. Несмотря на то, что он освобожден из тюрьмы, теперь ему грозит частичная свобода, за которую он должен заплатить 5 миллионов евро, дважды в неделю явиться в полицию и не может покинуть Францию.