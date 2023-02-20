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Аурелио Де Лаурентис: «Рубин» за Хвичу просил 30 млн евро в 2020-м, но у «Наполи» были убытки, казалось неправильным столько тратить»

Глава «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, сколько «Рубин» хотел за Хвичу Кварацхелию. – Фанаты всегда правы, они имеют говорить что угодно, и естественно, что они скептично относились к нам.

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