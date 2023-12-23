Уймись, дурак! ЗАЧЕМ      включать   в  "Команду  Путина"    человека,  который  лобызался  с  Навальным  и подписывал  какие-то  там  воззвания   за  "Россию без  Путина"?

Надежда Левченко

Да сколько здесь агрессивных мигрантов деньги переводят в свои земли, так их, прилипал, и правда легче присоединить. Все равно за наш счет живут! И пофиг, как они обиделись! Прыщи! Предатели! И что так расстроились? Какой-то Узбекистан обиделся!!! Хватит их слушать! Они орут на каждом углу, что их земля в России, дескать, катитесь к черту, русские!!! А мы прям на колени перед ними! Хватит ныть!!! Я не за Прилепина, я против *самостийности клочковых стран, СНГ, которые сами не смогли ничего построить в своих государствах, а обиженную рожу строят! Достали!!!