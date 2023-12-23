Уймись, дурак! ЗАЧЕМ включать в "Команду Путина" человека, который лобызался с Навальным и подписывал какие-то там воззвания за "Россию без Путина"?
Увы, увы, предчувствия мои сбываются, и очень быстро.
И недели не прошло, когда я, узнав, что в "Команду Путина" включены паны Прилепин, Подоляка и прочие коцы и поцы, написала в посте Наши пострелы везде поспели.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Да сколько здесь агрессивных мигрантов деньги переводят в свои земли, так их, прилипал, и правда легче присоединить. Все равно за наш счет живут! И пофиг, как они обиделись! Прыщи! Предатели! И что так расстроились? Какой-то Узбекистан обиделся!!! Хватит их слушать! Они орут на каждом углу, что их земля в России, дескать, катитесь к черту, русские!!! А мы прям на колени перед ними! Хватит ныть!!! Я не за Прилепина, я против *самостийности клочковых стран, СНГ, которые сами не смогли ничего построить в своих государствах, а обиженную рожу строят! Достали!!!
Ну что вы хотите от кантуженного в голову. Был хороший человек и писатель. но видимо после покушения в голове у него возникли какие-то сдвиги. Жалко.
Обыкновенный хохол, что с него взять... болтает языком как корова боталом.
Свежие комментарии