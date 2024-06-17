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От Адриатики до Кореи, Кубы и Сахеля. По поводу границ большого союзного государства России. Наше мнение

От Адриатики до Кореи, Кубы и Сахеля. По поводу границ большого союзного государства России. Наше мнение

Здравствуй дорога Русская Цивилизация. Много в последнее время говорили о Союзном государстве, и о его будущих контурах, в материалах ниже: Однако считаем, что Россия не должна ограничиваться только "нашими бывшими".

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Комментарии
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Natalija Osminina
Вовсе не бред. Это просто новые союзы, новые экономические возможности. ведь, весь мир разделится на валютные зоны. И по сути торговать ты сможешь только с теми, кто признает твою валюту и  назначит ей цену.
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2 час.
Валерий Евстафьев
Шкуру нашего российского медведя изрядно проела моль аморальности, а тут пытаются натянуть её на глобус. Глобус-то выдержит ...
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57 мин.
Natalija Osminina
Союзы стран -это аморально? Аморально  сотрудничать с Ираном и другими странами? чё несут... какую дичь..
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