От Адриатики до Кореи, Кубы и Сахеля. По поводу границ большого союзного государства России. Наше мнение

Здравствуй дорога Русская Цивилизация. Много в последнее время говорили о Союзном государстве, и о его будущих контурах, в материалах ниже: Однако считаем, что Россия не должна ограничиваться только "нашими бывшими".
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