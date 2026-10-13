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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Ушел из семьи и десять лет не разговаривал с сыном: Что заставило Александра Воеводина помириться с наследником, и как он живет сейчас

Шоу-бизнес: Ушел из семьи и десять лет не разговаривал с сыном: Что заставило Александра Воеводина помириться с наследником, и как он живет сейчас

Александр Воеводин обрел широкую популярность благодаря кинокартине «Офицеры», в которой сыграл роль Егора Трофимова.

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