Mundo: ВСУ признали, что российские танкисты и летчики подготовлены хорошо

Российские военные - танкисты, летчики и инженеры - имеют хорошую подготовку. Испанская газета Mundo пишет о подготовке российских военнослужащих со ссылкой на рассказал украинского военного инструктора Валерия.
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