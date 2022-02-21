«Болонья» переиграла «Специю» в домашнем матче Серии А

В 26-м туре чемпионата Италии «Болонья» на своем поле одержала победу над «Специей» (2:1). Гости смогли достаточно быстро открыть счет в матче, на 11-й минуте албанец Рей Манаж выпрыгнув выше всех в штрафной, головой вколотил мяч под перекладину.