Труп уроженца Узбекистана нашли на парковке Бухарестской улицы вечером 6 апреля. Камера видеонаблюдения показала, что с ним случилось.
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Труп уроженца Узбекистана нашли на парковке Бухарестской улицы вечером 6 апреля. Камера видеонаблюдения показала, что с ним случилось.