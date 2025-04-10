В Крыму аферисты звонят школьникам и их родителям от имени учителей

Вам звонит учитель: в Крыму аферисты взялись за школьников и их родителей. Сначала мошенники связываются с ребёнком, предупреждая о звонке из школы под видом директора или учителя, передаёт корреспондент Вести Крым.
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