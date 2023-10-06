Черноморский флот отразил атаку ВМСУ на Севастополь, уничтожив украинские беспилотные катера

Сегодня в районе Северного мола в Севастополе были слышны сильные хлопки. Позже в интернете появилась информация, что жители слышали звуки работы подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота ВМФ России.
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