ВС РФ за сутки поразили пять мехбригад ВСУ на купянском направлении

Вооруженные сил России на купянском направлении поразили пять механизированных бригад украинской армии, а также 117-ю бригаду теробороны за минувшие сутки, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
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