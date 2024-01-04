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ВС РФ за сутки поразили пять мехбригад ВСУ на купянском направлении

ВС РФ за сутки поразили пять мехбригад ВСУ на купянском направлении

Вооруженные сил России на купянском направлении поразили пять механизированных бригад украинской армии, а также 117-ю бригаду теробороны за минувшие сутки, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

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