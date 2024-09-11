В США назвали тайных участников дебатов Трампа и Харрис

Модераторы телеканала ABC, на котором велась трансляция дебатов кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис и ее оппонента от республиканцев Дональда Трампа, выступили на стороне вице-президента США.
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