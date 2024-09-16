На Украине заявили о взрывах в Хмельницкой области

В Хмельницкой области прозвучали взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигналы сирен воздушной тревоги прозвучали в Киевской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Житомирской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Ровенской, Винницкой и Волынской областях, а также на подконтрольных украинской стороне частях Херсонской и Запорожской областей.