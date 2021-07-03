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Определились соперники казахстанских клубов в женской Лиге чемпионов

Состоялась жеребьевка первого раунда женской Лиги чемпионов.  Шымкентский «БИИК-Казыгурт» попал во вторую группу Пути чемпионов: Группа 2«Глазго Сити» (SCO, 2) – «Биркиркара» (MLT, 4)«БИИК-Казыгурт» (KAZ, 1) – «Слован» (SVK, 3) «Окжетпес» в Пути представителей лиг попал в 4 группу.

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