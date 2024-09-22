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  • Искандер
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Более 300 тысяч человек поддержали инициативу ЛДПР против перевоза семей мигрантами

Более 300 тысяч человек поддержали инициативу ЛДПР против перевоза семей мигрантами

ЛДПР запустила интернет-ресурс stopmigrant.ldpr.ru, где гражданам предлагается выразить свое мнение и поддержать инициативу фракции о запрете иностранным работникам, трудящимся на основании контракта или патента, ввозить свои семьи в Россию.

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Комментарии
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A
Air
Пархатая обезьяна завали ебло и сьебись пока жив!
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1 час.
вд
валерий двойнишников
Почем Родиной торгуешь?
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47 мин.
И
Искандер
Правильно, не нужно применять. НИКАКОГО &quot;МЫ&quot; у порядочного человека с Шуриком, Ингермандой московской, быть не может. Нет никакого &quot;МЫ&quot; у человека и плесени.
Ответить
4 мин.

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