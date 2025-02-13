В Министерстве обороны России сообщили, что срыв ротации сотрудников миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции произошёл из-за преднамеренных действий Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии