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«Зенит» – «Крылья Советов». Где и во сколько смотреть матч в Казахстане

21 июля «Зенит» дома сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 2-го тура российской Премьер-лиги. Матч начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.

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