Из-за равнодушия горожан Екатеринбург может лишиться миллионов рублей

Из-за лени и равнодушия горожан Екатеринбург может лишиться миллионов рублей. Речь идет о продолжающемся до 30 апреля голосовании за благоустройство парковых зон по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жилье и городская среда» на 2025 год.