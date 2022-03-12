Статистика COVID-19 по Астрахани, России, миру на 12 марта 2022

Актуальная информация о ситуации с коронавирусом на 12 марта 2022 года.В Астраханской области112 844 +121 Случаев заболеванияНет данныхЧеловек выздоровело (включая пациентов с подозрением)2 884 +5 Человек умерло В России17,2 млн +48 154 тыс.
Актуальная информация о ситуации с коронавирусом на 12 марта 2022 года.В Астраханской области112 844 +121 Случаев заболеванияНет данныхЧеловек выздоровело (включая пациентов с подозрением)2 884 +5 Человек умерло В России17,2 млн +48 154 тыс.
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