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Станция InSight подтвердила неоднородность марсианской мантии

Станция InSight подтвердила неоднородность марсианской мантии

Данные автоматической станции InSight указали на неоднородности марсианской мантии. По мнению планетологов, свойства первого марсотрясения, обнаруженного на обратной стороне планеты, указывают на наличие слоя расплавленных силикатов между основной частью мантии и ядром.

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