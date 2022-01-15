«Даже не верилось, что у нас так бывает». Посмотрите, какое яркое северное сияние запечатлели над Финским заливом

Над Финским заливом в ночь на 15 января загорелось необычайно яркое северное сияние. Его было хорошо видно в Кронштадте и Кингисеппском районе Ленинградской области.
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