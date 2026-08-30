«Курьер» научился плавать: На передовой испытали российского робота-амфибию

Робот-амфибия, который не ждёт понтонной переправы, появился у российских военных. На базе наземного комплекса «Курьер» инженеры собрали машину, способную спускаться в воду, переплывать реку и продолжать везти груз.
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