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Чем заменить хлеб на кето диете.

Чем заменить хлеб на кето диете.

В кетогенной диете хлеб обычно из-за высокого содержания углеводов исключается. Однако есть несколько альтернатив хлебу, которые подходят для Кето – диеты:Льняной хлеб: льняные семена богаты волокнами и содержат очень мало углеводов, что делает их отличной основой для хлеба.

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