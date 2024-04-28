Чем заменить хлеб на кето диете.

В кетогенной диете хлеб обычно из-за высокого содержания углеводов исключается. Однако есть несколько альтернатив хлебу, которые подходят для Кето – диеты:Льняной хлеб: льняные семена богаты волокнами и содержат очень мало углеводов, что делает их отличной основой для хлеба.