Реальная проблема: нейросети придумывают ученых, которых никогда не было

В реальных научных базах появились «мертвые души» — ученые, которых никогда не существовало. Выяснилось, что их имена активно генерируют языковые модели, причем некоторые персонажи повторяются сотни раз.
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